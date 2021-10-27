مسرور بارزاني: بغداد مَدينة لموظفي كوردستان بأكثر من 3 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن الحكومة الاتحادية مدينة لموظفي الإقليم بأكثر من 3 مليارات دولار.

أهم ما جاء في كلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مشاركته في (ملتقى الشرق الأوسط):

الإصلاح أولوية رئيسية بالنسبة لعمل التشكيلة الوزارية التاسعة التي تخطت الكثير من التحديات العصيبة.

بوسع الحكومة تجاوز الأزمات بالرغم من التحديات التي واجهها إقليم كوردستان.

قطع حصة كوردستان وتفشي كورونا والأزمة المالية جعلت العبء على الحكومة ثقيلاً للغاية.

حجب حصة كوردستان من جانب بغداد ألقى بظلاله السلبية على الوضع عموماً.

بغداد لم ترسل طيلة عام كامل سوى ستة أشهر من الرواتب.

الحكومة الاتحادية مَدينة لموظفي إقليم كوردستان بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

يمكننا توزيع رواتب موظفينا شهرياً

الإصلاح الذي نفذناه أسهم في زيادة الإيرادات المالية وخفض النفقات.

بالرغم من الأزمات فقد عملنا على تحسين اقتصادنا.

الحكومة تسعى لخلق اقتصاد متنوع.