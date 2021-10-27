مسرور بارزاني: بغداد مَدينة لموظفي كوردستان بأكثر من 3 مليارات دولار
أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن الحكومة الاتحادية مدينة لموظفي الإقليم بأكثر من 3 مليارات دولار.
أهم ما جاء في كلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مشاركته في (ملتقى الشرق الأوسط):
- الإصلاح أولوية رئيسية بالنسبة لعمل التشكيلة الوزارية التاسعة التي تخطت الكثير من التحديات العصيبة.
- بوسع الحكومة تجاوز الأزمات بالرغم من التحديات التي واجهها إقليم كوردستان.
- قطع حصة كوردستان وتفشي كورونا والأزمة المالية جعلت العبء على الحكومة ثقيلاً للغاية.
- حجب حصة كوردستان من جانب بغداد ألقى بظلاله السلبية على الوضع عموماً.
- بغداد لم ترسل طيلة عام كامل سوى ستة أشهر من الرواتب.
- الحكومة الاتحادية مَدينة لموظفي إقليم كوردستان بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
- يمكننا توزيع رواتب موظفينا شهرياً
- الإصلاح الذي نفذناه أسهم في زيادة الإيرادات المالية وخفض النفقات.
- بالرغم من الأزمات فقد عملنا على تحسين اقتصادنا.
- الحكومة تسعى لخلق اقتصاد متنوع.
- أنجزنا العديد من المشاريع المهمة في القطاع الاقتصادي.
- الصوامع (السايلوهات) التي دشناها بإمكانها الآن استلام 585 ألف طن من قمح الفلاحين.
- الحكومة بددت مخاوف الفلاحين ولا تريدهم أن يكونوا قلقين إزاء تسويق منتجاتهم.
- الحكومة أنجزت الكثير من مشاريع البنية التحتية في مجال التغذية.
- الزيارات التي نجريها في الخارج تعمل على إيجاد سوق لتصدير المنتجات المحلية.
- نفذنا 147 مشروعاً في الكابينة الوزارية التاسعة بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 8 مليارات دولار.
- جميع المشاريع المنفذة تشمل شتى القطاعات.
- الحكومة وافقت على إقامة 714 مشروعاً في القطاع الخاص.
- تمكّنا من إعادة تأهيل ما يصل إلى 1100 كيلومتر من الشوارع في إقليم كوردستان.
- نعمل على إكمال بناء 21 سداً، وإكمال تلك السدود يحتاج إلى 32 مليار دينار.
- لا نقول قضينا على الفساد تماماً، لكننا خفضناه إلى حد كبير.
- حكومة إقليم كوردستان تخطط لرفع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي
- نسعى لوضع معظم الثروات الطبيعية في خدمة المواطنين.
- نتعامل مع ملف الموارد الطبيعية بموجب القانون والدستور.
- داعش لا يزال تهديداً رئيسياً على أمن كوردستان والعراق والمنطقة.
- نعمل على ملء الثغرات الأمنية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم بالتنسيق مع بغداد.
- سيتم تشكيل لواءين مشتركين لحماية تلك المناطق.
- لا نريد أن نكون جزءاً من الأزمات بين أمريكا وإيران
- على الأطراف المتنازعة أن تحترم السيادة العراقية وإقليم كوردستان
- على الحكومة العراقية أن تضع حداً لهجمات الميليشيات
- إقليم كوردستان والعراق ما زالا بحاجة إلى مساعدة التحالف الدولي
- نريد أن تكون علاقاتنا مع دول الجوار جيدة
- نريد أن تكون علاقاتنا مع إقليم كوردستان طبيعية
- علاقتنا مع أمريكا ليست على حساب علاقتنا مع إيران
- علاقتنا مع تركيا جيدة وتصب في مصلحة الجانبين
- قطعنا خطوات جيدة فيما يتعلق بالإصلاحات الجارية في صفوف قوات البيشمركة
- الحكومة لا تريد أن تكون جزءاً من المشاكل الحزبية الداخلية والصراعات السياسية
- في الانتخابات، المواطنون كافئوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني
- حزب العمال الكوردستاني يريد أن يكون بديلاً عن المؤسسات الدستورية الرسمية
- حزب العمال الكوردستاني يسعى لفرض نفسه على سكان بعض المناطق
- لم تتم إعادة إعمار 800 قرية بسبب الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني
- لا نريد بقاء الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني قائماً في إقليم كوردستان
- على حزب العمال الكوردستاني عدم البقاء وعلى تركيا الانسحاب من تلك المناطق
- بحسب اتفاق سنجار يجب على جميع القوى غير القانونية الانسحاب من سنجار
- يجب احترام الشؤون الداخلية للدول
- يتعين أن يتولى أهالي سنجار أمنهم
- للأسف اتفاق سنجار لم ينفذ
- حزب العمال الكوردستاني الجماعات الخارجة عن القانون فرضت سيطرتها على سنجار
- ما الذي يفعله حزب العمال الكوردستاني في سنجار، وعليه الانسحاب
- ندعم حرية الصحافة في إقليم كوردستان
- لا نريد ولا يمكننا التأثير والتدخل في القضاء
- على الحكومة العراقية القادمة أن تنفيذ اتفاق سنجار
- الحكومة الاتحادية لم ترسل 12 شهراً من حصة كوردستان منذ تولي التشكيلة الوزارية التاسعة مهامها
- يوجد في إقليم كوردستان مليون و200 ألف شخص يتلقون الرواتب
- الأزمة المالية، أزمة عالمية وبسبب المخاوف ومن انحساره نعمل على إنشاء سدود