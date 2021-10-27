سیاسة

مسرور بارزاني: بغداد مَدينة لموظفي كوردستان بأكثر من 3 مليارات دولار

"الإصلاح أولوية رئيسية بالنسبة لعمل التشكيلة الوزارية التاسعة التي تخطت الكثير من التحديات العصيبة"
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني ملتقى الشرق الأوسط العراق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن الحكومة الاتحادية مدينة لموظفي الإقليم بأكثر من 3 مليارات دولار.

أهم ما جاء في كلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مشاركته في (ملتقى الشرق الأوسط):

  • الإصلاح أولوية رئيسية بالنسبة لعمل التشكيلة الوزارية التاسعة التي تخطت الكثير من التحديات العصيبة.
  • بوسع الحكومة تجاوز الأزمات بالرغم من التحديات التي واجهها إقليم كوردستان.
  • قطع حصة كوردستان وتفشي كورونا والأزمة المالية جعلت العبء على الحكومة ثقيلاً للغاية.
  • حجب حصة كوردستان من جانب بغداد ألقى بظلاله السلبية على الوضع عموماً.
  • بغداد لم ترسل طيلة عام كامل سوى ستة أشهر من الرواتب.
  • الحكومة الاتحادية مَدينة لموظفي إقليم كوردستان بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
  • يمكننا توزيع رواتب موظفينا شهرياً
  • الإصلاح الذي نفذناه أسهم في زيادة الإيرادات المالية وخفض النفقات.
  • بالرغم من الأزمات فقد عملنا على تحسين اقتصادنا.
  • الحكومة تسعى لخلق اقتصاد متنوع.
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مسرور بارزاني خلال مشاركته في الملتقى
  • أنجزنا العديد من المشاريع المهمة في القطاع الاقتصادي.
  • الصوامع (السايلوهات) التي دشناها بإمكانها الآن استلام 585 ألف طن من قمح الفلاحين.
  • الحكومة بددت مخاوف الفلاحين ولا تريدهم أن يكونوا قلقين إزاء تسويق منتجاتهم.
  • الحكومة أنجزت الكثير من مشاريع البنية التحتية في مجال التغذية.
  • الزيارات التي نجريها في الخارج تعمل على إيجاد سوق لتصدير المنتجات المحلية.
  • نفذنا 147 مشروعاً في الكابينة الوزارية التاسعة بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 8 مليارات دولار.
  • جميع المشاريع المنفذة تشمل شتى القطاعات.
  • الحكومة وافقت على إقامة 714 مشروعاً في القطاع الخاص.
  • تمكّنا من إعادة تأهيل ما يصل إلى 1100 كيلومتر من الشوارع في إقليم كوردستان.
  • نعمل على إكمال بناء 21 سداً، وإكمال تلك السدود يحتاج إلى 32 مليار دينار.
  • لا نقول قضينا على الفساد تماماً، لكننا خفضناه إلى حد كبير.
  • حكومة إقليم كوردستان تخطط لرفع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي
  • نسعى لوضع معظم الثروات الطبيعية في خدمة المواطنين.
  • نتعامل مع ملف الموارد الطبيعية بموجب القانون والدستور.
  • داعش لا يزال تهديداً رئيسياً على أمن كوردستان والعراق والمنطقة.
  • نعمل على ملء الثغرات الأمنية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم بالتنسيق مع بغداد.
  • سيتم تشكيل لواءين مشتركين لحماية تلك المناطق.
  • لا نريد أن نكون جزءاً من الأزمات بين أمريكا وإيران
  • على الأطراف المتنازعة أن تحترم السيادة العراقية وإقليم كوردستان
  • على الحكومة العراقية أن تضع حداً لهجمات الميليشيات
  • إقليم كوردستان والعراق ما زالا بحاجة إلى مساعدة التحالف الدولي
  • نريد أن تكون علاقاتنا مع دول الجوار جيدة
  • نريد أن تكون علاقاتنا مع إقليم كوردستان طبيعية
  • علاقتنا مع أمريكا ليست على حساب علاقتنا مع إيران
  • علاقتنا مع تركيا جيدة وتصب في مصلحة الجانبين
  • قطعنا خطوات جيدة فيما يتعلق بالإصلاحات الجارية في صفوف قوات البيشمركة
  • الحكومة لا تريد أن تكون جزءاً من المشاكل الحزبية الداخلية والصراعات السياسية
  • في الانتخابات، المواطنون كافئوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني
  • حزب العمال الكوردستاني يريد أن يكون بديلاً عن المؤسسات الدستورية الرسمية
  • حزب العمال الكوردستاني يسعى لفرض نفسه على سكان بعض المناطق
  • لم تتم إعادة إعمار 800 قرية بسبب الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني
  • لا نريد بقاء الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني قائماً في إقليم كوردستان
  • على حزب العمال الكوردستاني عدم البقاء وعلى تركيا الانسحاب من تلك المناطق
  • بحسب اتفاق سنجار يجب على جميع القوى غير القانونية الانسحاب من سنجار
  • يجب احترام الشؤون الداخلية للدول
  • يتعين أن يتولى أهالي سنجار أمنهم
  • للأسف اتفاق سنجار لم ينفذ
  • حزب العمال الكوردستاني الجماعات الخارجة عن القانون فرضت سيطرتها على سنجار
  • ما الذي يفعله حزب العمال الكوردستاني في سنجار، وعليه الانسحاب
  • ندعم حرية الصحافة في إقليم كوردستان
  • لا نريد ولا يمكننا التأثير والتدخل في القضاء
  • على الحكومة العراقية القادمة أن تنفيذ اتفاق سنجار
  • الحكومة الاتحادية لم ترسل 12 شهراً من حصة كوردستان منذ تولي التشكيلة الوزارية التاسعة مهامها
  • يوجد في إقليم كوردستان مليون و200 ألف شخص يتلقون الرواتب
  • الأزمة المالية، أزمة عالمية وبسبب المخاوف ومن انحساره نعمل على إنشاء سدود
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