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سیاسة

الصدر يستهجن صدامات اليوم ويدعو المتظاهرين إلى تجنب "استصغار للدولة"

"لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة".
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زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
العراق العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- عبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة عن استهجانه للصدامات التي وقعت بين قوات الأمن وأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات.

وقال الصدر في بيان "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة".

وأضاف الصدر أن على الدولة عدم اللجوء إلى العنف "ضد المتظاهرين السلميين فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلاً وشرعاً وقانوناً".

وخاطب زعيم التيار الصدري المتظاهرين قائلاً "ستكون حكومة الأغلبية الوطنية مدافعة عنكم بعيداً عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل مغانمها الحزبية والطائفية".

وقال إن الصدام الذي وقع قرب المنطقة الخضراء بين أتباع "الحشد المجاهد" والقوات الأمنية "أمر مستهجن"، وأكد "سندافع عن حقوق أفراد الحشد المنضبطين".

 

 

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