مسرور بارزاني يؤكد للسفير الباكستاني تقديم تسهيلات للمستثمرين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، السفير الباكستاني لدى العراق أحمد أمجد علي.

وخلال اللقاء، نقل السفير الباكستاني لرئيس الحكومة تحيات وتقدير القيادة الباكستانية، وأعرب عن رغبة بلاده في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والتبادل التجاري والزمالات الدراسية لطلبة إقليم كوردستان في الجامعات الباكستانية.

كذلك، ثمّن السفير الباكستاني التنمية وإعادة الإعمار والموقع المهم لإقليم كوردستان باعتباره عاملاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الحكومة استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات مع باكستان، وتطرق إلى برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان في مجالات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

كما جرى في اللقاء التباحث حول فرص العمل والتنسيق بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.