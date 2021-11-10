علاوي يوجه رسالة عاجلة للسيستاني: العراق في حالة يرثى لها

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس الجبهة الوطنية المدنية أياد علاوي رسالة الى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني دعاه خلالها إلى "التدخل العاجل" حفاظاً على السلم المجتمعي والتوافق الوطني.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الجبهة ليلى عبد اللطيف في بيان إن علاوي "بيّن لسماحة المرجع الأعلى في رسالته أن العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه، وأن الانكسار والتراجع والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه الى الجانبين السني والكوردي".

وبينت عبد اللطيف أن "الدكتور علاوي دعا المرجعية لاتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني".

كما أوضحت عبد اللطيف أن "الرسالة تضمنت طلبا بإعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف".