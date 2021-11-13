ریاضة

الأرجنتين تهزم الأوروغواي وتحجز بطاقة التأهل في تصفيات كأس العالم

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الأرجنتين تصبح على مشارف التأهل لمونديال قطر
الأرجنتين تصبح على مشارف التأهل لمونديال قطر
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أربيل (كوردستان 24)- باتت الأرجنتين على مشارف التأهل إلى كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد عودتها بفوز ثمين من الأوروغواي 1-صفر، الجمعة في الجولة 13 من تصفيات أميركا الجنوبية.

وتدين الأرجنتين بفوزها إلى جناحها أنخل دي ماريا صاحب هدف الفوز المبكر بتسديدة جميلة (7).

ونزل نجم "ألبي سيليستي" ليونيل ميسي بديلا قبل ربع ساعة من نهاية الوقت، إذ عاد من إصابة في ركبته وعضلاته أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي مباراة سنحت فيها للأوروغواي عدة فرص، صنعت تسديدة دي ماريا اللولبية من حافة المنطقة في المقص البعيد، الفارق لفريق المدرب ليونيل سكالوني الذي كرر فوزه على الأوروغواي.

رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 28 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني من المجموعة الموحدة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل التي ضمنت تأهلها الخميس.

وتبتعد الأرجنتين بفارق كبير عن الإكوادور (20)، وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي (16).

وبحال فوزها الثلاثاء على البرازيل، ستضمن الأرجنتين بطاقة التأهل بحال عدم فوز أي من كولومبيا وتشيلي والأوروغواي.

ولم تخسر الأرجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، في آخر 26 مباراة.

ويتأهل من تصفيات أميركا الجنوبية أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقاً فاصلاً.

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