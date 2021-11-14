وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يجتمعون على هامش منتدى في دبي

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأحد مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري على هامش منتدى صير بني ياس في دبي.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فقد جرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، فضلا عن بحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الدول الثلاث الشقيقة".

كما جرى بحث "آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة"، وفق بيان الخارجية.

وقدم وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء "إيجازاً عن التطورات والحراك السياسي الذي يشهده العراق بعد إجراء الانتخابات".

من جانبيهما أطمأنا الوزيران الأردني والمصري على سلامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وأعربا عن شجبهما وإداناتهما لهذه العملية، وجددا دعمهما لاستقرار العراق وأمنه.