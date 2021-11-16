سیاسة

واشنطن تحث الرعايا الأمريكيين على مغادرة إثيوبيا فوراً

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم إثيوبيا أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- حثت وزارة الخارجية الأمريكية مجدداً اليوم الثلاثاء المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا على مغادرة البلاد على الفور، مضيفة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر طائرات عسكرية أو تجارية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله إن مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، أولوسيجون أوباسانجو، يعتزم العودة إلى إثيوبيا في الأيام المقبلة.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستقيم كيف يمكنها دعم أوباسانجو، بما في ذلك ما إذا كان من المنطقي عودة المبعوث الخاص للولايات المتحدة جيفري فيلتمان، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط لإنهاء الصراع في إثيوبيا.

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