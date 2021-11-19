سیاسة

انطلاق قمة "حوار المنامة" بحضور مئات الشخصيات العالمية

انطلاق قمة "حوار المنامة" بحضور مئات الشخصيات العالمية
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني حوار المنامة البحرين إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة قمة (حوار المنامة) بمشاركة المئات الشخصيات العالمية بمن فيهم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويستمر حوار المنامة في نسخته الـ17، ويعتبر القمة الأمنية الأولى في الشرق الأوسط والتي تجمع كذلك وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء وأصحاب الرأي ومجتمع الأعمال والدبلوماسيين.

ويحظى حوار المنامة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم، كما يعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.

ومنذ العام 2004، تستضيف البحرين قمة حوار المنامة بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس) ومقره بريطانيا.

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