انطلاق قمة "حوار المنامة" بحضور مئات الشخصيات العالمية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة قمة (حوار المنامة) بمشاركة المئات الشخصيات العالمية بمن فيهم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويستمر حوار المنامة في نسخته الـ17، ويعتبر القمة الأمنية الأولى في الشرق الأوسط والتي تجمع كذلك وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء وأصحاب الرأي ومجتمع الأعمال والدبلوماسيين.

ويحظى حوار المنامة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم، كما يعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.

ومنذ العام 2004، تستضيف البحرين قمة حوار المنامة بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس) ومقره بريطانيا.

Insightful conversation with Sir Stephen Lovegrove, UK National Security Adviser. We touched on issues of mutual importance, from security to migrants, trade, and investment. I look forward to more cooperation between our nations. pic.twitter.com/AjhfhcUqZ6