على هامش حوار المنامة.. مسرور بارزاني يلتقي عدداً من كبار المسؤولين العالميين

أربيل (كوردستان 24)- يواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مشاركته في حوار المنامة، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في العالم في العاصمة البحرينية المنامة.

ووصل مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة البحرينية على رأس وفد حكومي، وقد عقد حلقة نقاشية والتقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني.

وقال موفد كوردستان 24 إلى المنامة عمار نجم الدين، إن مسرور بارزاني سيجتمع أيضاً مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.

وأضاف أن اجتماعات رئيس الحكومة تشمل وزراء الخارجية السعودي والأردني واليوناني، فضلاً عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الدولة الألماني.