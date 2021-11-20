مسرور بارزاني لوزير الدولة الألماني: كوردستان ترحب بأي تعاون مع أوروبا لمعالجة مشكلة المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول سبل توطيد العلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان إلى جانب مناقشة وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وشكر وزير الدولة الألماني حكومة إقليم كوردستان على الإجراءات التي اتخذتها ضد المتاجرين بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى إقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إقليم كوردستان يرحب بأي تعاون وتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة ومعالجة مشكلة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

كذلك تناول الجانبان الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، وفرص تعزيز الاستثمارات، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الوضع العام في العراق بعد الانتخابات النيابية.