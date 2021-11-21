سیاسة

الصدر يرفض "الضغوطات السياسية والأمنية" على مفوضية الانتخابات

author_image Kurdistan24 اربیل
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
کوردستان الصدر انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الأحد رفضه للتدخلات "السياسية والأمنية" التي تتعرض لها مفوضية الانتخابات.

وكان الصدر يشير ضمنياً إلى القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، وعلى رأسها الإطار التنسيقي الشيعي، الذي مُني بخسائر كبيرة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وقال الصدر في بيان "إننا وبكل فخر واعتزاز... إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها، فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى".

وتابع "كما ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا".

وأضاف أنه "لا ينبغي التدخّل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة (الكتلة الأكبر) ليتمكنوا من تعطيل (حكومة الأغلبية) التي استاؤوا من بوادر إشراقاتها".

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