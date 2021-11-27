سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الأردني لدى أربيل

تطرق الجانبان إلى الوضع السياسي في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان إقليم كوردستان الأردن الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم السبت القنصل العام الأردني لدى أربيل فؤاد المجالي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، ثمّن القنصل العام الأردني دور الرئيس بارزاني في نضال شعب كوردستان من أجل نيل الحرية والاستقرار ونمو إقليم كوردستان. كما أشاد بتضحيات قوات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش، ووجّه شكره لإقليم كوردستان على استضافته مئات الآلاف من النازحين.

كذلك، تمت في اللقاء إلى الإشارة أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعب كوردستان والمملكة الأردنية، والصداقة القديمة بين قادة الجانبين، كذلك تم التباحث حول سبيل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.

وتطرق الجانبان إلى الوضع السياسي في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

 

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