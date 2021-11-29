أمن

البيشمركة تطلق عملية عسكرية لتعقب فلول الإرهاب في محيط كفري

هذه أحدث عملية عسكرية تُنفذ في مناطق الفراغ الأمني بعد كمين نفذه داعش وأودى بحياة خمسة من أفراد البيشمركة وإصابة أربعة آخرين بجروح
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سبق أن حذرت حكومة إقليم كوردستان من أن داعش أعاد ترتيب صفوفه في تلك المناطق
سبق أن حذرت حكومة إقليم كوردستان من أن داعش أعاد ترتيب صفوفه في تلك المناطق
کوردستان إقليم كوردستان البيشمركة كولجو داعش

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات البيشمركة اليوم الاثنين عملية عسكرية في محيط منطقة كولجو ضمن قضاء كفري في إدارة كرميان لتعقب خلايا داعش.

وهذه أحدث عملية عسكرية تُنفذ في مناطق الفراغ الأمني بعد كمين نفذه داعش وأودى بحياة خمسة من أفراد البيشمركة وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقالت البيشمركة في بيان إن قواتها نفذت عملية عسكرية في القرى والمناطق الواقعة على حدود كولجو لتعقب خلايا إرهابيي داعش.

وأشارت إلى أن قواتها بدأت عمليات التمشيط في جميع المناطق ونفذت عدداً من العمليات.

وتشهد مناطق الفراغ الأمني- وهي الأراضي التي تفصل بين البيشمركة والقوات العراقية- عمليات شبه يومية ينفذها داعش مستهدفاً قوات الأمن والمدنيين على السواء.

وسبق أن حذرت حكومة إقليم كوردستان من أن داعش أعاد ترتيب صفوفه في تلك المناطق مستغلاً بذلك الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب البيشمركة وانتشار القوات العراقية بدلاً عنها في تشرين الأول أكتوبر عام 2017.

 

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