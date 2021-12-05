كركوك.. سكان قرية لهيبان يخلون منازلهم بعد تصاعد اعتداءات داعش

أربيل (كوردستان 24)- أخلى ما تبقى من السكان الكورد في قرية لهيبان الواقعة في ناحية سركران منازلهم ونزحوا إلى مناطق أخرى بعد تصاعد اعتداءات داعش في محيط كركوك.

وارتفع معدل هجمات داعش على أهالي القرية الكوردية منذ الصيف الماضي، مما دفع بالعديد من السكان إلى مغادرة منازلهم خوفاً على حياتهم.

وقال كاكه شين مختار قرية لهيبان في حديث لكوردستان 24 إن القرية أُخليت بالكامل من سكانها، ولم يتبق سوى عوائل على عدد أصابع اليد.

وأخلى الأهالي قريتهم التي تضم 65 منزلاً على ثلاث مراحل منذ الصيف الماضي، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24 في المنطقة.

وباتت القرية في مرمى داعش لوقوعها ضمن مناطق "الفراغ الأمني" التي تفصل بين القوات العراقية وقوات البيشمركة.

ولم تتمكن القوات العراقية من ملء الثغرة الأمنية وإعادة الاستقرار إلى القرية، كما في معظم المناطق المتنازع عليها، كذلك لم تسمح بعودة أو بمشاركة البيشمركة في حفظ الاستقرار.

وغادرت 25 عائلة منازلها في الأشهر القليلة الماضية. وبعد آخر هجوم لداعش يوم أمس لم يتبق في القرية سوى 10 عوائل وأجبرت على المغادرة اليوم.

وقال مراسلنا هيمن دلو إن سكان قرية لهيبان رصدوا تحركات لعشرات من مسلحي داعش في محيط قريتهم، ولا سبيل للنجاة بحياتهم إلا بإخلاء القرية.