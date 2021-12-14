بريطانيا تقرر رفع جميع الدول من "قائمة أوميكرون"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن بلاده سترع غدا الأربعاء كل الدول التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا نظراً لوجود حالات إصابة محلية بسلالة أوميكرون.

وسبق أن أضافت الحكومة البريطانية أواخر الشهر الماضي 11 دولة في جنوب القارة الأفريقية إلى قائمة حظر السفر، وهو ما يعني أن دخول البلاد كان متاحاً فقط للمواطنين أو المقيمين الذين يخضعون لحجر صحي عند الوصول بهدف إبطاء انتشار أوميكرون.

وقال جاويد في حديثه للبرلمان "يوجد الآن انتشار محلي لأوميكرون في المملكة المتحدة وينتشر أوميكرون على نطاق واسع للغاية في أنحاء العالم".

وأضاف أن "قائمة السفر الحمراء أقل فعالية الآن في إبطاء تسلل أوميكرون من الخارج".

ولا تزال بريطانيا تلزم جميع الوافدين بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس أو إجراء اختبار في مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل القدوم إليها.

وتشمل الدول التي سترفع بريطانيا أسماءها من قائمة حظر السفر أنغولا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.