صحة وبیئة

"أوميكرون" يتفشى عربياً ويسجل أول 3 إصابات في مصر

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الإصابات تعود لثلاثة مصريين وتم اكتشاف إصابتهم بعد وصولهم إلى مطار القاهرة
الإصابات تعود لثلاثة مصريين وتم اكتشاف إصابتهم بعد وصولهم إلى مطار القاهرة
الشرق الاوسط مصر أوميكرون

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل أول ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان صدر الجمعة إن "هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة".

وأضاف البيان أن الحالات الثلاث "تخضع للعزل والمتابعة من الفريق الطبي".

يأتي هذا بعد أن أعلنت قطر في اليوم نفسه تسجيل أول أربع حالات بالمتحور ذاته، وذلك بعد رصده في دول عديدة بما فيها دول مجاورة للعراق مثل الأردن والكويت والسعودية.

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