العراق يبحث مع ألمانيا التعاون الثنائي في "الطاقة البديلة"

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد مع السفير الألماني الجديد في العراق مارتن بيغر سبل تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في مجال الطاقة.

وبحسب بيان أصدره مكتب الكاظمي فقد "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات وسبل تطويره".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضاً "التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة".

وسبق أن أبرم العراق سلسلة عقود مع شركات ألمانية وأبرزها سيمنز لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية المتداعي في البلاد.

ولا يزال العراق يواجه عجزاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية، وخصوصاً في أشهر الصيف، على الرغم من امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز.