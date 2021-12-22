فؤاد حسين في إيران لبحث "قضايا متعددة" بين بغداد وطهران

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع ضم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وبعض المسؤولين الحكوميين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن وزيرها سيلتقي خلال زيارته مع عدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما سيبحث الوفد العراقي "قضايا متعددة" تعنى بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية سيتناول في لقاءاته مستجدات الوضع الأمني الإقليمي وآخر التطورات في إطار المفاوضات النوويّة في فيينا.