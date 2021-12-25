بالفيديو | علي علاوي يرسم صورة مستقبلية قاتمة قد تبدأ بتسريح موظفي العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية العراقي علي علاوي، إن سوق الطاقة سيشهد تغييراً هائلاً في السنوات العشر المقبلة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن استمرار اعتماد العراق على النفط يشكل خطراً وجودياً ما لم يلجأ إلى تنفيذ إصلاحات قاسية.

وأضاف علاوي في كلمة له خلال (الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقل)، إن قطاع النقل يستهلك نحو 60 بالمئة من النفط العالمي، غير أن الاعتماد على ذلك سيتوقف بحلول عام 2030 بعد أن ينتقل العالم إلى صناعة السيارات الكهربائية وطي صفحة الوقود.

وأضاف أن "التغيير الهائل" الذي سيضرب سوق الطاقة في العالم لا يختلف عما حصل حول الحطب ثم الفحم وبعدها الانتقال إلى الوقود الأحفوري.

وتابع "ذروة (الأزمة التي ستواجه العراق) قد تحصل في 2030 أو 2040".

وحذر الوزير من أن البلاد معرضة لانهيار في إيرادات النفط في السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وذلك بسبب الاعتماد الكلي على الخام.

وقال علاوي إن الهيكلية المالية في العراق "جامدة للغاية ولا مرونة فيها أبداً... وعندما تنهار أو تنخفض الإيرادات فالنتيجة هي إما تسريح أعداد كبيرة من الناس... وهذا الشيء لا يمكن أن يحصل سياسياً، أو تتراكم المتأخرات" في إشارة إلى تأخير صرف الرواتب.

وأشار الوزير، خلال الملتقى الذي انطلق قبل يومين، إلى أن رواتب المتقاعدين سترتفع في السنوات الخمس المقبلة إلى 25 تريليون دينار.

وينفق العراق في الوقت الحالي 19 تريليون دينار على المتقاعدين.

وتابع "التزامات المتقاعدين تتزايد باستمرار".

وقال إن مستوى التهديد على المدى المتوسط "كبير جداً جداً".