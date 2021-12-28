أمن

الجيش ينقض على 4 دواعش بعد اشتباكات في "بؤرة حمرين"

لا تزال منطقة حمرين، التي تحد بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بؤرة لخلايا وفلول تنظيم داعش
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق داعش حمرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء مقتل أربعة من مسلحي داعش في عملية أمنية ضمن سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

يأتي ذلك بعدما شهدت المنطقة المترامية عدة هجمات نفذها مسلحو داعش، وأودت بحياة العديد من أفراد قوات الأمن.

ولا تزال منطقة حمرين، التي تحد بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بؤرة لخلايا وفلول تنظيم داعش رغم عمليات التمشيط المتكررة.

وقال الجيش العراقي في بيان إن قواته "تمكنت وبعد الاشتباك مع عناصر عصابات داعش الإرهابية من قتل 4 إرهابيين أثناء البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال حمرين".

ولا يزال الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية منذ ثلاثة أيام في المنطقة بحثاً عن فلول داعش وكذلك عن عدد من المختطفين المدنيين.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن "العملية ما زالت مستمرة".

 

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