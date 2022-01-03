صحة وبیئة

كوردستان.. "لجنة كورونا" تجتمع غداً وسط تحذير من موجة جديدة

"صحيح أن معدل الإصابات يتراجع، بيد أننا لا نستطيع أن نقول إن الخطر قد زال"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان لجنة مكافحة كورونا وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تعقد اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء أول اجتماع لها في العام الجديد لتقييم إجراءاتها المتخذة في العام المنصرم، في وقت حذرت فيه السلطات الصحية من موجة وبائية جديدة.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في حديث لكوردستان 24، إن اللجنة ستراجع في اجتماعها غداً الإجراءات المتخذة سابقاً وستنظر في جملة من المقترحات التي رفعتها وزارة الصحة إلى اللجنة العليا بهدف احتواء الوباء الذي يشهد في الوقت الراهن تراجعاً.

وأشار إلى أن معدل الإصابات في إقليم كوردستان ارتفع في آب أغسطس الماضي إلى ذروته واستمر إلى ستة أسابيع قبل أن ينخفض.

وتابع "صحيح أن معدل الإصابات يتراجع، بيد أننا لا نستطيع أن نقول إن الخطر قد زال".

وحذر وزير الصحة من موجة وبائية قد تضرب إقليم كوردستان على غرار ما تشهده الكثير من البلدان في ظل تفشي المتحور أوميكرون.

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