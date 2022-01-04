جوتيار عادل: كوردستان شرعت أبوابها أمام طلبات ديوان الرقابة الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الثلاثاء إن حكومة الإقليم شرعت أبوابها إزاء جميع متطلبات الحكومة الاتحادية.

يأتي هذا في وقت يزور فيه وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي زيارة إلى أربيل لإجراء تدقيق فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات المالية.

وقال عادل في مقابلة مع كوردستان 24، إن وفد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي يزور أربيل، يجري تدقيقاً إزاء النفقات والإيرادات في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بعد أن تمت الموافقة على إرسال المبلغ الـ200 مليار دينار للشهر المنصرم.

وتابع "ولهذا شرع إقليم كوردستان أبوابه أمام جميع طلبات بغداد".

وأضاف أن إرسال مبلغ الـ200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان يتأخر لأسباب فنية في الغالب أو سياسية أحياناً، مؤكداً أن التنسيق بين بغداد وأربيل مستمر بهذا الصدد.