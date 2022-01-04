اقتصاد

جوتيار عادل: كوردستان شرعت أبوابها أمام طلبات ديوان الرقابة الاتحادي

الزيارة جاءت بعد أن تمت الموافقة على إرسال المبلغ الـ200 مليار دينار للشهر المنصرم.
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
کوردستان إقليم كوردستان ديوان الرقابة المالية ديوان الرقابة المالية الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الثلاثاء إن حكومة الإقليم شرعت أبوابها إزاء جميع متطلبات الحكومة الاتحادية.

يأتي هذا في وقت يزور فيه وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي زيارة إلى أربيل لإجراء تدقيق فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات المالية.

وقال عادل في مقابلة مع كوردستان 24، إن وفد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي يزور أربيل، يجري تدقيقاً إزاء النفقات والإيرادات في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بعد أن تمت الموافقة على إرسال المبلغ الـ200 مليار دينار للشهر المنصرم.

وتابع "ولهذا شرع إقليم كوردستان أبوابه أمام جميع طلبات بغداد".

وأضاف أن إرسال مبلغ الـ200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان يتأخر لأسباب فنية في الغالب أو سياسية أحياناً، مؤكداً أن التنسيق بين بغداد وأربيل مستمر بهذا الصدد.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

اللجنة العليا لمكافحة كورونا تصدر عدداً من القرارات في إقليم كوردستان
  3 ساعات
کوردستان

الرئيس بارزاني والمشهداني يؤكدان على "المبادئ الثلاثة" للشراكة في الحكم
  5 ساعات
العراق

بعد أربيل.. الحلبوسي يتوجه إلى النجف ويلتقي الصدر في الحنانة
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف