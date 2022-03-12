"فلاي أربيل" تعلن تقطع السبل بإحدى طائراتها في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة (فلاي أربيل) للطيران، عن تقطع السبل بإحدى طائراتها في العاصمة الأوكرانية كييف منذ نحو أسبوعين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لاوند ماموندي في حديث لكوردستان 24، إن طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة (فلاي أربيل) هبطت في كييف لأعمال الصيانة، مشيراً إلى أن الصيانة انتهت في اليوم الذي شنت فيه روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 من الشهر الماضي.

وأضاف أن الطائرة لا تزال جاثمة في أحد مدارج مطار إيغور سيكورسكي الدولي في كييف ضمن منطقة تعرضت إلى قصف متكرر منذ بدء الهجوم.

وتابع "لا يزال المطار آمناً حتى هذه اللحظة".

وتواصلت الشركة مع دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان للعمل على تسهيل عودة الطائرة إلى أربيل، حيث أغلقت السلطات الأوكرانية المجال الجوي بعد اندلاع الحرب.

وقال المدير التنفيذي للشركة "لم يتم فعل شيء بسبب الصراع المستمر".

ومثل شركة (فلاي أربيل) تقطعت السبل بطائرات من دول أخرى بسبب الحرب، إذ توقفت جميع الرحلات الجوية التجارية من أوكرانيا إلى دول العالم.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليوني شخص فروا من أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي وسط انباء تفيد بسقوط مئات الضحايا بينهم مدنيون.

ولم تسفر محادثات السلام التي عُقدت في الآونة الأخيرة في بيلاروسيا أو تركيا بين مبعوثين أوكرانيين وروس عن أي نتيجة تذكر.