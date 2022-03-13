سیاسة

مستشار إيراني مهدداً: هجوم أربيل ليس سوى البداية

جاء ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أربيل
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تعرض مبنى قناة كوردستان 24 إلى أضرار بفعل القصف الصاروخي
تعرض مبنى قناة كوردستان 24 إلى أضرار بفعل القصف الصاروخي
کوردستان إيران طهران الحرس الثوري سيد محمد مرداني

أربيل (كوردستان 24)- هدد مسؤول إيراني اليوم الأحد بأن بلاده ستشن المزيد من الهجمات، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي استهدف أربيل.

وتعرضت مواقع مدنية في أربيل في وقت مبكر من صباح اليوم إلى هجوم شنته إيران بنحو 12 صاروخاً بالستياً. ولم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية.

وكتب المستشار في اللجنة الإيرانية للمفاوضات النووية سيد محمد مرداني معلقاً على تسجيل مصوّر للهجوم في حسابه بموقع تويتر "هذا كان في أربيل الليلة الماضية".

وتابع "هذه ليست سوى البداية".

وجاء ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أربيل. وزعمت طهران أن الموقع المستهدف "قاعدة إسرائيلية".

..

وفي وقت سابق من اليوم، رد مجلس وزراء إقليم كوردستان على المزاعم الإيرانية بالقول إن الموقع الذي تم استهدافه كان مدنياً، ودعا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق.

وقال المجلس في بيان "تعرضت أربيل في 13 آذار (مارس) 2022 إلى هجوم جبان بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل، إلا أن الموقع المستهدف كان موقعاً مدنياً، وإن هذا التبرير يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، وإن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة".

وأضاف "لقد كررت إيران هذه الهجمات مرات عديدة، وإن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات الجبانة سيمهد الطريق لمواصلتها".

وتابع المجلس "وعلى أساس ذلك ندعو الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات التي لا تستند إلى أساس صحيح، والقيام بزيارة المواقع المستهدفة والكشف عن الحقائق إلى الرأي العام، واتخاذ موقف حازم وقوي من هذه الهجمات".

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