سیاسة

مسرور بارزاني يؤكد للاتحاد الأوروبي عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كوردستان

ثمّن الوفد الأوروبي التعاون والتنسيق المستمر والقوي لحكومة إقليم كوردستان مع السفارة والبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق.
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مسرور بارزاني خلال لقائه الوفد الأوروبي
مسرور بارزاني خلال لقائه الوفد الأوروبي
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 15 آذار (مارس) 2022، وفداً من الاتحاد الأوروبي ضم كلاً من سفير الاتحاد الأوروبي فيله فاريولا ورئيسة البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لدى العراق آن مسكانن وعدد آخر من المستشارين.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الهجوم الصاروخي على أربيل، كذلك تمت مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي، والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب ومسألة المهاجرين.

وقدم وفد الاتحاد الأوروبي إيجازاً عن أنشطته في إقليم كوردستان، ولا سيما فيما يتعلق بمجال دعم الإصلاحات الحكومية عبر تعزيز وتطوير النظام المصرفي وشؤون قوى الأمن الداخلي وشرطة النشاطات المدنية ومناهضة العنف ومكافحة الجرائم المنظمة وتبييض الأموال ووضع حد للهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، ثمّن الوفد الأوروبي التعاون والتنسيق المستمر والقوي لحكومة إقليم كوردستان مع السفارة والبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره للاتحاد الأوروبي على تعاونه ودعمه المتواصل، كما تطرق إلى الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان والتي تهدف لتنويع الاقتصاد ورقمنة الخدمات واستثمار التكنولوجيا في تعزيز الشفافية ومنع هدر المال العام.

كذلك أشار رئيس الحكومة إلى عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، مؤكداً على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

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