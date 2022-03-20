الجزائر.. "الصالون الدولي" يستقطب 1250 دار نشر وإيطاليا ضيف الشرف

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ الصالون الدولي للكتاب بالجزائر محمد إيقرب إن 1250 دار نشر من 36 دولة ستشارك في الدورة القادمة التي تنطلق هذا الأسبوع بزيادة أكثر من 26 بالمئة عن المشاركات في آخر دورة عقدت عام 2019.

وتوقف الصالون الدولي للكتاب عامي 2020 و2021 بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 6871 شخصا وإصابة 265539 في الجزائر.

وقال إيقرب في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالمكتبة الوطنية إنه رغم هذه الزيادة الكبيرة في المشاركات فإن مشاركة دور النشر الجزائرية انخفضت بنحو 12 بالمئة لتصل إلى 266 دار نشر "بسبب تأثيرات جائحة كورونا على سوق الكتاب في الجزائر".

ويقام الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في الفترة من 24 آذار مارس وحتى الأول من نيسان أبريل في قصر المعارض الصنوبر البحري تحت شعار "الكتاب جسر الذاكرة" حيث يعرض أكثر من 300 ألف عنوان كتاب.

وتحل إيطاليا (ضيف الشرف) لتسليط الضوء على تراثها الثقافي وأدبها المعاصر وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية حيث يقام لقاء حول العلاقات بين البلدين تحت عنوان (إيطاليا في المخيال الجزائري).

وقال إيقرب إن البرنامج الثقافي للمعرض يشمل تكريم عدد من الشخصيات الجزائرية التي رحلت في العامين الماضيين من روائيين وشعراء أمثال الروائي مرزاق بقطاش (1945-2021) والمؤرخ عبد المجيد مرداسي (1952-2020) والباحث في علم الاجتماع حاج ملياني (1951-2021) وغيرهم.

كما يشمل البرنامج ندوات عن (الجوائز الأدبية) و(الرواية وعالم النشر) و(أشكال الكتابة الأدبية المعاصرة في الجزائر) إضافة إلى مائدة مستديرة بعنوان (الأمير عبد القادر والكتابة) تتناول إسهامات الأمير عبد القادر في الكتابة الأدبية.

وقال إيقرب إنه تم استحداث منصة رقمية لأول مرة ستسمح بزيارات افتراضية للمعرض واقتناء الكتب.

وكانت وزارة الثقافة الجزائرية أعلنت الشهر الماضي أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر "إعفاء كل دور النشر المشاركة في الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب بالجزائر من تكاليف كراء الأجنحة".