كورونا يُغيب الفنان أحمد حلاوة عن 73 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- توفي الفنان المصري البارز أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عاماً وذلك متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وتدهورت الحالة الصحية لحلاوة في اليومين الماضيين وذلك بعدما أمضى نحو شهر يخضع للعلاج من الوباء في أحد مستشفيات مصر.

ولد حلاوة في كانون الثاني يناير 1949 وعشق التمثيل منذ طفولته فكان المسرح المدرسي هو منطلقه الأول إلى عالم الفن. ودرس الهندسة لكنه أصر على تعلم الفنون أكاديميا فحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية ودكتوراه في فلسفة الفنون من رومانيا.

وإلى جانب التمثيل تميز في الإخراج المسرحي وتصميم وتحريك الدمى والنحت وأسس (مجمع حلاوة للعلوم والفنون) المتخصص في الفنون التطبيقية مثل الرسم على الزجاج والديكوباج والتطريز والموزاييك.

من مسرحياته (كلام فارغ) و(كوبري الناموس) و(إيزيس) و(كاليجولا) و(شقلباظ) و(دستور يا أسيادنا) و(طرائيعو).

شارك في أفلام (العذاب امرأة) و(شياطين المدينة) و(أقوى الرجال) و(العيال هربت) و(أمن دولت) و(رد فعل) و(الهرم الرابع) و(سمكة وسنارة) و(بيكيا) و(الرجل الأخطر) و(توأم روحي).

قدم مسلسلات (دموع في عيون وقحة) و(رأفت الهجان) و(الثعلب) و(أيام المنيرة) و(هارون الرشيد) و(اللص والكتاب) و(أهل كايرو) و(نيللي وشريهان) و(الوصية) و(عائلة زيزو) و(الأب الروحي) و(هجمة مرتدة) و(الاختيار 2).

وكان حاضراً في جميع مسلسلات عادل إمام الأخيرة (فرقة ناجي عطا الله) و(العراف) و(صاحب السعادة) و(أستاذ ورئيس قسم) و(عفاريت عدلي علام).

وبموازاة مشواره الفني سلك مسار التدريس الأكاديمي فعمل أستاذاً بقسم التمثيل في أكاديمية الفنون وقام بتدريس المسرح في كليات التربية النوعية كما ساهم في تأسيس قسم المسرح بجامعة حلوان وكان يقدم دروساً في التمثيل للهواة عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب.