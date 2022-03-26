بعد هجمات أرامكو.. السعودية ترد على الحوثيين بعملية ضد "مصادر التهديد"

أربيل (كوردستان 24)- أطلق التحالف الذي تقوده السعودية اليوم السبت عملية عسكرية لوقف هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية و"حماية مصادر الطاقة العالمية".

وقال التحالف في بيان إنه نفذ ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ومدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

وجاء في البيان "هدفنا حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد"، لافتاً إلى أن العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها.

وأشار التحالف الذي يقاتل الحوثيين منذ نحو سبع سنوات، إلى أن العملية في مراحلها الأولى وأن على الحوثيين في اليمن تحمل "نتائج السلوك العدائي".

وأضاف "سنتعامل مباشرة مع مصادر التهديد"، داعياً في الوقت نفسه المدنيين إلى عدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية في مدينة الحديدة.

وشن الحوثيون هجمات على منشآت طاقة سعودية أمس الجمعة، استهدفت منشآت عدة ومنها محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط في جدة مما تسبب في اندلاع حريق في صهريجين لكن دون وقوع إصابات، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ولاحقاً، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مسيرتين في أجواء اليمن تم إطلاقهما باتجاه المملكة من منشآت نفطية في الحديدة.

وقال التحالف إنه سيجنب المواقع المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.