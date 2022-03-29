البرلمان العراقي يحدد توقيت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً الأربعاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء عن جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء، وقال إنها ستعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً لانتخاب رئيس البلاد.

ولم ينجح البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة السبت الماضي كذلك أخفق في عقد جلسة عقدت مطلع شهر شباط فبراير الماضي وذلك بعد مقاطعة أغلب الكتل النيابية للجلسة.

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 40 شخصاً بينهم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد الذي يعد الأوفر حظاً للمنصب.

وريبر أحمد هو مرشح الرئاسة العراقية عن تحالف (إنقاذ وطن) الذي يضم التحالف الثلاثي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة.