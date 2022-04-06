أمن

هجوم صاروخي يستهدف مصفاة كوركوسك في محيط أربيل

أصوات عدة انفجارات سُمعت قرب مصفاة كوركوسك في محيط أربيل.
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أحد الصواريخ
أحد الصواريخ
کوردستان الموصل أتراك خبات مصفاة كوركوسك

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية ومحلية مساء الأربعاء بأن مصفاة كوركوسك النفطية تعرضت لهجوم صاروخي في محيط أربيل.

وقالت المصادر في تصريحات لكوردستان 24، إن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت قرب مصفاة كوركوسك الواقع ضمن بلدة خبات.

وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ سقطت في مساحات خالية، دون أن توقع أي خسائر أو أضرار. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت قائمقام قضاء خبات كويستان أحمد لكوردستان 24، إن أصوات عدة انفجارات سُمعت قرب مصفاة كوركوسك في محيط أربيل.

وأضافت أن قوات الأمن توجهت إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

وقال أحد موظفي المصفاة في حديث لكوردستان 24، إن الصواريخ لم تسقط على المصفاة، مشيراً إلى أنها سقطت في مساحات فارغة بين كوركوسك وطوبزاوة.

وتابع "سقطت ثلاثة صواريخ، أحدها على مقربة من منطقة كلك، فيما سقط الآخر قرب خزان المصفاة، والثالث سقط في مساحة خالية".

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