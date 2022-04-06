خلية الإعلام الأمني: هجوم كوركوسك مصدره الحمدانية في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني العراقية مساء السبت إن هجوم الذي استهدف كوركوسك في أربيل انطلق من الحمدانية في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان "في الوقت الذي تنعم فيه الأراضي العراقية بالأمن والإيمان خلال أيام شهر رمضان الفضيل، تحاول جماعات خارجة عن القانون تعكير صفو هذه الأيام المباركة، حيث أقدمت عناصر إرهابية، مساء اليوم، على قصف قضاء خبات في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف البيان "هذه الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية".

وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

واختتمت الخلية بيانها بالقول "إن القطعات الامنية ستعمل على تقديم العابثين بالأمن للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مصفاة كوركوسك النفطية تعرضت لهجوم صاروخي في محيط أربيل.

وقالت المصادر في تصريحات لكوردستان 24، إن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت قرب مصفاة كوركوسك الواقع ضمن بلدة خبات.

وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ سقطت في مساحات خالية، دون أن توقع أي خسائر أو أضرار. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت قائمقام قضاء خبات كويستان أحمد لكوردستان 24، إن أصوات عدة انفجارات سُمعت قرب مصفاة كوركوسك في محيط أربيل.

وأضافت أن قوات الأمن توجهت إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

وقال أحد موظفي المصفاة في حديث لكوردستان 24، إن الصواريخ لم تسقط على المصفاة، مشيراً إلى أنها سقطت في مساحات فارغة بين كوركوسك وطوبزاوة.

وتابع "سقطت ثلاثة صواريخ، أحدها على مقربة من منطقة كلك، فيما سقط الآخر قرب خزان المصفاة، والثالث سقط من مساحة خالية".

ولاحقاً، أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفافة كوركوسك غرب أربيل.

وقالت المديرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك "أُطلقت ثلاثة صواريخ من تقاطع الحمدانية في محور الخازر صوب مدينة أربيل".

وأضافت أن الصواريخ سقطت قرب منطقتي كوركوسك والزاب الكبير قرب المصفاة، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

وفي 13 من آذار مارس، هاجم الحرس الثوري الإيراني أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية مما ألحق أضراراً بالغة بمسكن مدني وقناة كوردستان 24.