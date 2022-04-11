اختتام الجولة الأولى من مباحثات وفد كوردستان ووزارة النفط

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الاثنين إلى تأسيس شركة نفطية جديدة يكون مقرها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتتولى إدارة الملف النفطي في الإقليم.

وطالب عبد الجبار في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد الإقليم خالد شواني، إلى مراجعة العقود والاتفاقات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات النفطية.

ودعا الوزير إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام على أن يتبع وزارة المالية ويستخدم لتدبير مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.

وقال عبد الجبار إن "المبادئ الأساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء".

وأشار إلى "العمل المشترك لحل جميع الإشكاليات والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق إلى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام، وإن وفد الإقليم سيعود للتشاور مع حكومته، من أجل انطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات".

من جانبه قال خالد شواني إن "الاجتماعات اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري.

وأشار إلى أن "قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل لإزالة كافة المشاكل، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط وحكومة الإقليم".