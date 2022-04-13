اقتصاد

تدشين بوابة تجارية أخرى في منفذ حاج عمران بين إقليم كوردستان وإيران

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افتتاح البوابة التجارية الثالثة لمنفذ حاج عمران
افتتاح البوابة التجارية الثالثة لمنفذ حاج عمران
کوردستان إيران إقليم كوردستان حاج عمران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل اليوم الأربعاء عن تدشين بوابة تجارية ثالثة في منفذ حاج عمر الحدودي بين إقليم كوردستان وإيران.

وقالت محافظة أربيل في بيان إنه "بعد توقيع الاتفاق المؤلف من 16 نقطة بين محافظتي أربيل وأذربيجان الغربية الإيرانية، تم اليوم الأربعاء افتتاح البوابة التجارية الثالثة لمنفذ حاج عمران - تمرجين الحدودي وذلك بحضور مسؤولين حكوميين من الجانبين".

ووصل حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران 5 مليارات دولار في العام الماضي.

 

 

 

 

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