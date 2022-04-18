سیاسة

مسرور بارزاني: زيارتي إلى لندن تهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

نحن نتعاون ضد الإرهاب، وفي دعم اللاجئين والنازحين بالإضافة إلى دعم السلام والتقدم لكل العراق
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مسرور بارزاني لحظة وصوله إلى لندن
مسرور بارزاني لحظة وصوله إلى لندن
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين إن زيارته إلى بريطانيا تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

ووصل مسرور بارزاني على رأس وفد حكومي إلى لندن في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني وكبار المسؤولين البريطانيين.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "ويرتبط إقليم كوردستان والمملكة المتحدة معاً بصداقة طويلة المدى".

وتابع "نحن نتعاون ضد الإرهاب، وفي دعم اللاجئين والنازحين بالإضافة إلى دعم السلام والتقدم لكل العراق".

ومضى يقول "أنا في لندن هذا الأسبوع لاستكشاف سبل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية".

 

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