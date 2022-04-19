مجاميع موالية لحزب العمال تحرق مكتبي حزبين كورديين في روجافا

أربيل (كوردستان 24)- أقدمت مجاميع تابعة لحزب العمال الكوردستاني مساء اليوم الثلاثاء على إضرام النيران في مكتبي حزبين كورديين في روجافا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد اقتحم ملثمون يرجح أنهم من عناصر "الشبيبة الثورية" مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا في حي الكلاسة بمدينة الحسكة.

وأضاف أن المهاجمين طردوا أعضاء الحزب من المكتب تحت تهديد السلاح، ثم سكبوا مادة البنزين على أثاث المكتب وأضرموا النيران فيه، قبل أن يغادروا إلى جهة مجهولة.

وهذا ثالث اعتداء من نوعه على مكاتب حزبية، خلال أقل من 24 ساعة.

وأقدمت مجموعة الشبيبة الثورية بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، على خلع قفل باب مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا بريف الحسكة الشمالي وألقوا قنابل مولوتوف داخل المكتب في محاولة لحرقه، لكن الجيران شعروا بالحريق وقاموا بإخماده قبل توسع النيران.

وفي السياق ذاته، أقدمت الشبيبة الثورية على حرق مكتب "المجلس الوطني الكوردي" في مدينة ديريك بريف الحسكة أيضاً وذلك بعد خلع الباب وإلقاء قنابل المولوتوف داخله.