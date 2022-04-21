هيئة الآثار العراقية تطالب بتحويل القصور الرئاسية إلى متاحف

أربيل (كوردستان 24)- قالت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، اليوم الأربعاء، إنها قدمت طلبات لتحويل القصور الرئاسية إلى متاحف، وذلك لزيادة عدد المتاحف في البلاد.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن رئيس الهيئة ليث مجيد حسين قال إن "المتحف العراقي من أهم المتاحف في المنطقة رغم تأسيسه عام 1966".

وأضاف أن "الحاجة اقتضت حاليا إلى وجود مجموعة متاحف كبيرة لكي تسع جميع المكتشفات والمقتنيات الموجودة لدى العراق".

وأشار الى أن "الهيئة قدمت طلبات لتحويل القصور إلى متاحف وهي بانتظار الموافقات ولاسيما أن هناك الكثير من القصور في العاصمة بغداد يمكن استغلالها وإعادة تأهيلها لتصبح متاحف لعامة المواطنين".

وأوضح ليث مجيد حسين أن "المواطنين يتلهفون لرؤية المتاحف وعندما تم افتتاح المتحف العراقي شهد حضور الكثير من الرحلات المدرسية التي تضم آلاف الطلبة، فضلاً عن المواطنين والسياح ضمن الجروبات السياحية التي تحضر إلى العراق وتكون أولى طلباتها زيارة المتحف العراقي".

وأضاف ان "المتحف العراقي يضم 24 قاعة وجميعها مكتظة ولا يمكن عرض جميع القطع الأثرية فيها".

وأعرب رئيس الهيئة عن أمله في أن يتم "التحرك على هذا الموضوع ولاسيما أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعمة بشكل كبير لفكرة إنشاء متحف عراقي كبير وجديد".