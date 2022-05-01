هجوم صاروخي جديد يستهدف مصفاة نفطية في قضاء خبات بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان مساء اليوم الأحد بتعرض مصفاة نفطية في قضاء خبات بمحافظة أربيل إلى هجوم صاروخي هو الثاني خلال شهر.

وقالت المديرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن ستة صواريخ سقطت بالقرب "زاب بادينان" في قضاء خبات الواقع إلى الغرب من أربيل.

ولم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية.

وأشارت المديرية إلى أن الصواريخ أُطلقت من حدود ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

إلى ذلك قالت كويستان أحمد قائممقام خبات لكوردستان 24، إن الهجوم كان يستهدف مصفاة كوركوسك النفطية، لافتة إلى أن أحد الصواريخ طال أحد خزانات المصفى.

وفي مطلع الشهر الماضي، سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل قرب مصفاة كوركوسك دون أن توقع أي خسائر أو أضرار.