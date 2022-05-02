نادية مراد تدعو المجتمع الدولي للتدخل في قضية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- دعت الناشطة الحقوقية الإيزيدية نادية مراد اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى التدخل في قضية سنجار بعد حدوث موجة نزوح جديدة بفعل الاشتباكات بين الجيش العراقي ومجاميع مدعومة من حزب العمال الكوردستاني.

وكتبت مراد على حسابها في تويتر "بعد سنوات من النزوح، يضطر العائدون الجدد مرة أخرى إلى الفرار من منازلهم بسبب الاشتباكات المسلحة الحالية في سنجار".

وتابعت "أدعو المجتمع الدولي إلى التدخل والعمل مع الحكومة العراقية لحل القضايا الأمنية المستمرة في المنطقة وحماية المدنيين".

يأتي هذا بينما تشهد ثلاث مناطق وهي ناحية سنوني ومجمعا خانصور ودوكري، وكلها تقع خلف جبل سنجار، اشتباكات بين الجيش العراقي ومجاميع حزب العمال.

وتفجرت الاشتباكات بعدما أطلقت قوات الجيش عملية لفرض القانون ومنع المجاميع التابعة لحزب العمال من مواصلة انتشارها وتهديد المواطنين ومنع عودة النازحين.

وواصل الجيش إجراءات فرض القانون في المجمع ومحيطه، إلا أنه يواجه مشكلة بعد اختباء المسلحين داخل منازل المواطنين واتخاذها منطلقاً لمهاجمة القوات المسلحة.

ويقول مسؤولون إن عدداً من مسلحي حزب العمال "الأجانب" تحصنوا في بناية مدرسة وبدأوا يطلقون القذائف ويقنصون قوات الجيش.