سیاسة

نادية مراد تدعو المجتمع الدولي للتدخل في قضية سنجار

"أدعو المجتمع الدولي إلى التدخل والعمل مع الحكومة العراقية لحل القضايا الأمنية المستمرة في المنطقة وحماية المدنيين"
author_image Kurdistan24 اربیل
الناشطة الحقوقية الإيزيدية نادية مراد
الناشطة الحقوقية الإيزيدية نادية مراد
العراق نادية مراد سنجار المجتمع الدولي

أربيل (كوردستان 24)- دعت الناشطة الحقوقية الإيزيدية نادية مراد اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى التدخل في قضية سنجار بعد حدوث موجة نزوح جديدة بفعل الاشتباكات بين الجيش العراقي ومجاميع مدعومة من حزب العمال الكوردستاني.

وكتبت مراد على حسابها في تويتر "بعد سنوات من النزوح، يضطر العائدون الجدد مرة أخرى إلى الفرار من منازلهم بسبب الاشتباكات المسلحة الحالية في سنجار".

وتابعت "أدعو المجتمع الدولي إلى التدخل والعمل مع الحكومة العراقية لحل القضايا الأمنية المستمرة في المنطقة وحماية المدنيين".

يأتي هذا بينما تشهد ثلاث مناطق وهي ناحية سنوني ومجمعا خانصور ودوكري، وكلها تقع خلف جبل سنجار، اشتباكات بين الجيش العراقي ومجاميع حزب العمال.

وتفجرت الاشتباكات بعدما أطلقت قوات الجيش عملية لفرض القانون ومنع المجاميع التابعة لحزب العمال من مواصلة انتشارها وتهديد المواطنين ومنع عودة النازحين.

وواصل الجيش إجراءات فرض القانون في المجمع ومحيطه، إلا أنه يواجه مشكلة بعد اختباء المسلحين داخل منازل المواطنين واتخاذها منطلقاً لمهاجمة القوات المسلحة.

ويقول مسؤولون إن عدداً من مسلحي حزب العمال "الأجانب" تحصنوا في بناية مدرسة وبدأوا يطلقون القذائف ويقنصون قوات الجيش.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مجلس أمن إقليم كوردستان يطيح بأحد المشاركين في تفجير الموصل
  3 ساعات
العراق

الجيش العراقي يمهل حزب العمال ساعتين لمغادرة سنجار أو مواجهة "ضربة كبيرة"
  3 ساعات
کوردستان

بابا شيخ الإيزيديين يطالب أربيل وبغداد بإيجاد "حل جذري" لمنطقة سنجار
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف