روسيا تعلن حجم استثماراتها للعام الماضي في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف، إن حجم استثمارات بلاده في إقليم كوردستان للعام الماضي تجاوز ملياري دولار.

وقال كوتراشيف في كلمة ألقاها يوم أمس في الذكرى السنوية لافتتاح القنصلية الروسية بأربيل، إن العلاقات بين موسكو وإقليم كوردستان تمثل جزءاً أساسياً من "أواصر الصداقة" التي تجمع بين روسيا والعراق.

وأضاف أن العلاقات تتجسد من خلال التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الروسية في إقليم كوردستان تجاوز ملياري دينار في العام الماضي وحده.

وتابع "لبلدنا تاريخ طويل من العلاقات الوطيدة مع كورد العراق"، مبيناً أن تدشين القنصلية الروسية العامة بأربيل قبل 15 عاماً عزز العلاقات الثنائية الودية بين بلاده وإقليم كوردستان.

وأوضح كوتراشيف أن عمل القنصلية العامة لا يقتصر على الخدمات القنصلية فحسب، بل يساهم في إرساء علاقات وثيقة مع حكومة إقليم كوردستان.