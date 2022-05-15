سیاسة

"لا سلطان إلا القانون".. زيباري يدعو لمنع "طغيان القضاء المسيس" في العراق

"مرة أخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلاً، نفسها حاكماً على العملية السياسية والانتخابية"
author_image Kurdistan24 اربیل
عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
العراق هوشيار زيباري المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الأحد إلى وضع حد ما اسماه "طغيان القضاء المسيس" في العراق.

وكتب زيباري في حسابه على موقع تويتر "مرة أخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلاً، نفسها حاكماً على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف وكأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد".

وكان زيباري يعلق على قرار المحكمة الاتحادية والذي ألغت بموجبه مشروع قانون الأمن الغذائي بعدما قالت إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إرسال مشاريع القوانين إلى الحكومة.

وتابع زيباري "لذا لا بد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس وانه لا سلطان على القضاء إلا القانون".

 

 

 

موضوعات ذات صلة
العراق

نائب رئيس البرلمان العراقي: وزير النفط يلفق الأكاذيب.. وإجراءات استجوابه اكتملت
  32 دقائق
الشرق الاوسط

انتخابات لبنان.. حضور لافت للشباب ومخالفات بالجملة وسط الانهيار الاقتصادي
  1 ساعة
کوردستان

برلماني كوردي يحذر من "صفقة فساد نفطية" بمليارات الدولارات في العراق
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف