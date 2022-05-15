"لا سلطان إلا القانون".. زيباري يدعو لمنع "طغيان القضاء المسيس" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الأحد إلى وضع حد ما اسماه "طغيان القضاء المسيس" في العراق.

وكتب زيباري في حسابه على موقع تويتر "مرة أخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلاً، نفسها حاكماً على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف وكأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد".

وكان زيباري يعلق على قرار المحكمة الاتحادية والذي ألغت بموجبه مشروع قانون الأمن الغذائي بعدما قالت إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إرسال مشاريع القوانين إلى الحكومة.

وتابع زيباري "لذا لا بد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس وانه لا سلطان على القضاء إلا القانون".