صحة وبیئة

مع تسجيل إصابات خارج بؤرته.. الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً عن "جدري القرود"

جرى مؤخراً تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج أفريقيا
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جدري القرود ينتشر عبر الاتصال الوثيق - صورة: بي بي سي
جدري القرود ينتشر عبر الاتصال الوثيق - صورة: بي بي سي
العالم جدري القرود الصحة العالمية monkeypox

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة اجتماعاً طارئاً حول تفشي مرض جدري القرود.

وحسبما ذكرته مصادر مقربة من المنظمة، فمن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة.

وستقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التي يمكن أن تشكل تهديداً للصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وجرى مؤخراً تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج أفريقيا التي يتوطن فيها المرض.

يشار إلى أن العدوى الفيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.

 

 

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