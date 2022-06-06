أمن

مكافحة الإرهاب: إصابة شخص بانفجار قنبلة قرب مقر حزب إيراني معارض بأربيل

القنبلة كانت مثبتة في سيارة نوع هيونداي توكسون.
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان مديرية مكافحة الإرهاب أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الاثنين بإصابة شخص بانفجار عبوة لاصقة مُثبتة بسيارة قرب مقر حزب إيراني في أربيل.

وذكرت المديرية على صفحتها في فيسبوك أن "قنبلة انفجرت قبل ظهر اليوم قرب مقر حزب منظمة خبات الإيرانية في حي سيتاقان بأربيل، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح".

وأضافت أن القنبلة كانت مثبتة في سيارة نوع هيونداي توكسون.

وأشارت المديرية إلى أن المصاب كان سائق السيارة واسمه "أكبر صفر ألماس" من مواليد 1973، وهو من أهالي شرق كوردستان، وعضو في حزب منظمة خبات الإيرانية.

وقالت المديرية إن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في الحادث.

موضوعات ذات صلة
العراق

بالتعاون مع أجهزة أمن كوردستان.. مكافحة الإرهاب العراقي يطيح بستة من قادة داعش
  40 دقائق
کوردستان

محكمة تحقيق أربيل: يجب تأجيل دعاوى وزير النفط العراقي
  18 ساعات
کوردستان

وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً الاثنين
  19 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف