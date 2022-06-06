مكافحة الإرهاب: إصابة شخص بانفجار قنبلة قرب مقر حزب إيراني معارض بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الاثنين بإصابة شخص بانفجار عبوة لاصقة مُثبتة بسيارة قرب مقر حزب إيراني في أربيل.

وذكرت المديرية على صفحتها في فيسبوك أن "قنبلة انفجرت قبل ظهر اليوم قرب مقر حزب منظمة خبات الإيرانية في حي سيتاقان بأربيل، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح".

وأضافت أن القنبلة كانت مثبتة في سيارة نوع هيونداي توكسون.

وأشارت المديرية إلى أن المصاب كان سائق السيارة واسمه "أكبر صفر ألماس" من مواليد 1973، وهو من أهالي شرق كوردستان، وعضو في حزب منظمة خبات الإيرانية.

وقالت المديرية إن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في الحادث.