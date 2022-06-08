البرلمان العراقي يصوّت على قانون الأمن الغذائي والصدر يحذر من تسلط الفاسدين

أربيل (كوردستان 24)- صوّت البرلمان العراقي اليوم الأربعاء على مقترح قانون الدعم الطاري للأمن الغذائي والتنمية بحضور 273 نائباً.

وقال البرلمان على موقعه الإلكتروني إن القانون يهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة.

وأضاف أن القانون سيعمل على خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد موافقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن قرار قانون الأمن الغذائي يمثل "انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح"، لكنه عبّر عن قلقه "من تسلط الفاسدين" على القانون.

واقترح الصدر تشكيل لجنة برلمانية رقابية لـ"منع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى".