العراق يعلن مواعيد أولى الرحلات الجوية والبرية للحجاج إلى الديار المقدسة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق اليوم السبت عن موعد تفويج الحجاج العراقيين جواً وبراً الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقالت الهيئة في بيان إن "الثلاثاء المقبل 14 حزيران يونيو سيشهد انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث أنهت الهيئة كامل استعداداتها لإنجاح عملية التفويج الجوي".

وأضافت أن "تفويج الحجاج جواً سيكون عبر المطارات العراقية الخمسة (بغداد – النجف الأشرف – البصرة – أربيل – السليمانية)، وبواقع (3-5) رحلات يوميا"، وتوقعت في الوقت نفسه أن تنتهي "عملية تفويج الحجاج جوا خلال أسبوع واحد فقط".

وعن الرحلات البرية أعلنت الهيئة أن" موعد انطلاق أولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي سيكون اعتباراً من يوم السبت المقبل 18 حزيران يونيو، على أن تنتهي عملية تفويج حجاج البر خلال 6 ايام فقط".

وأكدت الهيئة أنها جهزت 353 حافلة سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم الى الديار المقدسة، فيما أنهت الاستعدادات الأمنية والخدمية لإنجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري.

وكانت الهيئة قد أنهت استعداداتها لموسم الحج بعد إتمام التعاقدات مع السلطات في المملكة العربية السعودية الخاصة بخدمات النقل والسكن والإطعام وغيرها من الأمور اللوجستية.