مجتمع

أولى طلائع حجاج كوردستان تنطلق إلى السعودية غداً بعد توقف لعامين

الرحلة ستنطلق في الساعة 05:00 عصراً بالتوقيت المحلي
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يقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية الأقل من 65 عاماً - صورة أرشيفية
يقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية الأقل من 65 عاماً - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان الحجاج الديار المقدسة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء أن أولى طلائع حجاج الإقليم ستنطلق إلى الديار المقدسة غداً الخميس.

ويبدأ موسم الحج في الأسبوع الأول من يوليو تموز المقبل، حيث وصلت أولى طلائع الحجاج القادمين من الخارج إلى السعودية للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

وأدّى تفشي الجائحة إلى عرقلة مناسك الحج لموسمين متتاليين، إذ سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل البلاد بأداء الفريضة في ذروة الوباء.

وتم رفع العدد إلى 60 ألفاً في الموسم الماضي لأشخاص تلقوا التطعيم بالكامل، قبل أن تقرر السعودية رفع جميع القيود بعد انحسار المرض.

وقال مدير عام دائرة الحج والعمرة في إقليم كوردستان نياز راغب في تصريح لكوردستان 24 "ستنطلق أولى قوافل حجاج كوردستان إلى السعودية عن طريق مطار أربيل الدولي".

وأضاف أن الرحلة ستنطلق في الساعة 05:00 عصراً بالتوقيت المحلي، وستحمل على متنها 329 حاجّاً من أربيل و140 حاجّاً من السليمانية.

وأوضح راغب أن حصة كوردستان من نسبة الحجاج تبلغ 2120 حاجّاً، من بين 850 ألف شخص إجمالي الحجاج الذين يتوجهون إلى الديار المقدسة من أنحاء العالم كافة.

وكان 4880 حاجّاً من إقليم كوردستان قد أدّوا فريضة الحج عام 2019، أي قبل تفشي الوباء.

وفي سياق ذلك، وصلت أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية.

وقالت هيئة الحج والعمرة في بيان إن نحو 500 حاج وصلوا (أمس) إلى مطار المدينة المنورة في رحلتين قادمتين من مطاري بغداد والنجف.

ويقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية الأقل من 65 عاماً.

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