سیاسة

مسرور بارزاني لوفد عسكري عراقي رفيع: يجب النظر إلى البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية

شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني و شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي عبد الأمير يار الله
مسرور بارزاني و شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي عبد الأمير يار الله
کوردستان العراق كوردستان الجيش العراقي البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 حزيران (يونيو) 2022، وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله.

وشدد رئيس الحكومة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي، ولا سيما في مناطق المادة 140 بهدف التصدي للإرهاب، وجدد التأكيد على ضرورة النظر إلى البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، إلى جانب دعمها ومساندتها، لأن ذلك يصب في صالح استتباب الوضع الأمني في العراق عامة، كما ينبغي أن يمثل الجيش العراقي جميع المكونات العراقية وأن يحميها جميعاً من دون تمييز.

وفي سياق ذلك، عرض الوفد العسكري والأمني العراقي الرفيع ايجازاً عن الوضع الأمني والعسكري في العراق، وأشار إلى أن زيارته تهدف لتطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة.

 

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