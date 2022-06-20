سیاسة

مسرور بارزاني مخاطباً بغداد: لا تنتهكوا حقوقنا الدستورية

حث مسرور بارزاني وسائل الإعلام على "الدفاع عن القضايا الوطنية والمنجزات التي تحققت نتيجة التضحيات الجسام التي قدمها أهالي كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني وسائل الإعلام الحقوق الدستورية بغداد العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين الحكومة الاتحادية إلى عدم انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم.

وقال مسرور بارزاني خلال لقائه مديري عدد من وسائل الإعلام الكوردستانية إن إقليم كوردستان مستعد دائماً لحل المشاكل العالقة مع بغداد بموجب الدستور.

وتابع "إقليم كوردستان أدّى ما عليه من واجبات ويجب عدم انتهاك حقوقه الدستورية".

"الإعلام مهمة مقدسة"

وفي جزء آخر من لقائه مع مديري وسائل الإعلام أشار مسرور بارزاني إلى أن هذا الاجتماع "يهدف إلى طرح نقاش صريح مع وسائل الإعلام، ومن خلالها مع أهالي كوردستان، بهدف تسليط الضوء على المعلومات والكشف عنها، وتوضيح موقف الحكومة إزاء العديد من القضايا المهمة".

ودعا رئيس الحكومة وسائل الإعلام إلى مساندة الحكومة ودعمها لإنجاح مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد، كما أكد أن الإعلام مهمة مقدسة وعليه أن يؤديها بمسؤولية.

حرية التعبير والنقد

جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تدعم حرية الإعلام والتعبير والنقد البنّاء من أجل الإصلاح والتطوير والارتقاء بالوضع في كوردستان.

وحث مسرور بارزاني وسائل الإعلام على "الدفاع عن القضايا الوطنية والمنجزات التي تحققت نتيجة التضحيات الجسام التي قدمها أهالي كوردستان".

وبيّن رئيس الحكومة أن التشكيلة الوزارية التاسعة نشرت أكبر قدر من المعلومات، وقدمت التوضيحات اللازمة لبرلمان كوردستان والرأي العام.

التقدم مستمر

قال رئيس الحكومة "نحن نعيش في منطقة تعاني من أزمات جمة، وقد واجهنا الكثير من الأزمات في السنوات الماضية، مثل كورونا والأزمتين الصحية والمالية، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف عجلة التقدم وسنستمر في ذلك، إذ أنجزنا العديد من الإصلاحات في مجالات شتى".

وأشار إلى أن الإصلاح عملية مستمرة وتحتاج إلى وقت طويل، لا سيما أن الإصلاح يهدف لإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة، وقال أيضاً إن الحكومة هي لإقليم كوردستان قاطبة، وتقدم الخدمات إلى جميع محافظات إقليم كوردستان ومدنه ومناطقه دون أدنى تمييز.

وردّ رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع، على أسئلة الحضور وملاحظاتهم، كما عرض إيجازاً عن الإصلاحات التي تنفذها الكابينة الوزارية التاسعة في مختلف المجالات.


 

 

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