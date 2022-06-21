أربيل وواشنطن تبحثان تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء مع كبير المستشارين العسكريين والملحق العسكري الأمريكي في العراق الجنرال كيس فيليبس تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجنرال فيليبس، بمناسبة انتهاء مهام عمله، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبحث معه جملة ملفات.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان أن مسرور بارزاني استقبل فيليبس على رأس وفد عسكري أمريكي وبحث معه "آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بالوضع الأمني في العراق، والتصدي لإرهابيي داعش والإرهاب عموماً".

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا كذلك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي.

ووجّه رئيس الحكومة، بحسب البيان، شكره للولايات المتحدة على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة، وأعرب عن تمنياته للجنرال فيليبس بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وأشاد كبير المستشارين والملحق العسكري في العراق، بالدور القيادي لرئيس الحكومة وجهوده الحثيثة في المضي بعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وقال الجنرال الأمريكي إن هذه الإصلاحات تعدّ سبباً قوياً لمواصلة تعاون ودعم الحلفاء، ولا سيما أمريكا، من أجل تعزيز قدرات قوات بيشمركة كوردستان.

وكان مسرور بارزاني قد أكد لوفد عسكري عراقي رفيع زار أربيل مؤخراً أنه يجب النظر إلى البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية.