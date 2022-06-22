سیاسة

الثروات الطبيعية: لا خسائر ولا تأثير على عمليات خورمور بالهجوم الصاروخي

الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في الحادث وستعلن التفاصيل لاحقاً
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کوردستان إقليم كوردستان دانا غاز السليمانية قصف

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر دانا غاز في حقل خورمور لم يسفر عن أضرار ولم يؤثر على العمليات.

وقال مصدر في الوزارة لكوردستان 24، إن القصف الصاروخي لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

يأتي هذا بينما قالت مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية في بيان إن القصف الصاروخي استهدف حقل خورمور الغازي في محيط بلدة جمجمال.

وأشارت إلى أن صاروخ كاتيوشا اُطلق من مكان غير معلوم باتجاه الحقل دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

وذكرت المديرية أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في الحادث وستعلن التفاصيل لاحقاً.

وسقط الصاروخ في الساعة 04:45 دقيقة بالتوقيت المحلي، حسبما قاله مدير ناحية قادر كرم الواقعة في محافظة السليمانية.

ويقع حقل خورمور (كورمور) في محيط بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية وتشغله شركة دانا غاز الإماراتية.

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