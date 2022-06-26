توقعات بأن يستورد العراق نحو 2 مليون طن من الرز خلال عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز خلال العام الحالي 2022.

وبينت المنظمة ان استهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنويا خلال 2023-2022، ما يعادل أكثر من 3 كيلوات شهريا.

وافادت المنظمة في جدول لها لشهر حزيران، انه من "المتوقع ان يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز لتغطية حاجته المحلية خلال العام الحالي 2022 مرتفعا من 900 الف طن خلال العام الماضي 2021، فيما استورد 1.1 مليون طن من الرز خلال العام 2020".

وأشارت الى ان "انتاج العراق من الرز خلال العام الحالي لا يمكن معرفته لعدم وجود البيانات الكافية حول مساحة الأرض المزروعة بالرز"، مؤكدة أن "انتاج العراق من الرز خلال العامين الماضيين بلغ 300 الف طن لكل عام".

وقالت "الفا" ان معدل استهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنويا خلال العامين 2022-2023، فيما كان معدل استهلاك الفرد الواحد من الرز خلال العامين 2021-2022 مقدار 36.8 كيلو غرام سنويا و34.1 كيلو غرام سنويا في العامين 2021-2020".